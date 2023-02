كرموس: أغلب مواد القاعدة الدستورية تم التصويت عليها بمجلس الدولة وتبقى بعض المواد الخلافية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أنه توجد توافقات كبيرة بين مجلسي النواب والدولة على الأساس الدستوري للانتخابات من خلال تعديل دستوري يتوافق عليه المجلسان وأنه تم حسم الأمر في أغلب المواد الخلافية.

كرموس وفي تصريحات لموقع “عربي21″،قال: “إن أغلب مواد القاعدة الدستورية تم التصويت عليها من قبل مجلس الدولة وأنه يتبقى فقط التصويت على بعض المواد الخلافية، مرجحًا عرضها مع مجموع المواد سواء في صورة تعديل الإعلان الدستوري أو في صورة قاعدة دستورية”.

