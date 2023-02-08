لا وجود لـ”الإيبولا” في ليبيا

نفى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح رصد “الإيبولا” في ليبيا، مؤكداً أنه لا دلائل حول دخول المرض إلى البلاد.

وأشار إلى أن نشر المركز معلومات حول مرض حمى “الإيبولا النزفية” يأتي في إطار نشر التوعية للمواطنين والكوادر الطبية بشأن هذا الوباء.

وحسب تصريح في مقطع فيديو على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بموقع “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، أكد أن الأمر يعد أمنا قوميا صحيا،.

وقال السائح إن التوعية بالمرض أمر مهم نظرا لانتشاره في دول أفريقية جنوب الصحراء مثل أوغندا، لافتاً إلى أن الوضع في تلك الدول خرج عن السيطرة منذ نوفمبر الماضي، وكان من اللازم نشر معلومات حول المرض كي تكون الكوادر الطبية متدربة على التعامل معه في حال أي طارئ.

والسبت الماضي أطلق السائح تحذيراً بشأن الوباء، داعياً إلى رفع حالة الاستعداد لمجابهته، وقال إن “فيروس كورونا وما حدث فيه يعتبر رحمة أمام مرض إيبولا الذي قد ينتشر في عدة بلدان!”.

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وأضاف مدير مركز مكافحة الأمراض: “لا قدر الله لو حدث شيء مثل هذا في بلادنا، قد تكون كارثة بمعنى الكلمة”.

وحض على أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً بالنسبة إلى الرحلات الدبلوماسية من البلدان التي تشهد انتشارا للمرض، مثل أوغندا.