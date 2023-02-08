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المنصوري: إقرار التعديل الدستوري الـ13 محاولة لإيهام المجتمع الدولي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، إن إقرار التعديل الدستوري الـ13 محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن مجلس النواب يقوم بخطوات جدية لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن ما قام به رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بإجرائه التعديل الدستوري الـ 13 اعتداء على الإعلان الدستوري واستهتار بحق الليبيين في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضح أن تعطيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا سيكلف الليبيين ضياع المشروعية الدستورية.

الوسوم

التعديل الدستوري الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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