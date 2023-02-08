ختام اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ولجان التواصل باعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن المرتزقة والمقاتلين الأجانب

أخبار ليبيا 24

اختتمت، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في القاهرة برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي.

وأقرّت اللجان خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفق وما ذكرت البعثة الأممية في بيان.

وأثنى باتيلي، بحسب البيان، على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة.

وأشاد الممثل الخاص بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع، واصفاً إياه بأنه “تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما.

وأشار إلى أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023.

وأشاد باتيلي بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون. وقال إنه “يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار.”