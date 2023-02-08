كشلاف: ليس أمام مجلس النواب إلا عرض مشروع الدستور للاستفتاء فقط

رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح يتنصل من الانتخابات من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر، بحسب وصفه.

وقال كشلاف، في تصريحات صحفية: “عقيلة صالح يتخذ مسارات جديدة، للمضي فيها ثم الاختلاف عليها واستبدالها بمسارات أخرى”، على حد قوله.

وأضاف “عقيلة صالح ومجلس النواب عليهم إجراء واحد فقط، وهو عرض مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية على الاستفتاء”، وفقا لتعبيره.

وتابع “خطوات مجلس النواب تعتبر دافعًا للبعثة الأممية في الذهاب نحو مسار سياسي جديد يضمن إجراء الانتخابات”، بحسب حديثه.