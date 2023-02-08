لجنة التواصل السياسي بالبرلمان: سنتواصل مع الأطراف الوطنية لتقريب وجهات النظر

عقدت لجنة التواصل السياسي، المٌشكلة من قبل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا ناقشت خلاله العديد من المسائل الوطنية ودراسة عدد من الملفات السياسية الوطنية العامة.

وقال بيان صادر عن اللجنة: “الاجتماع عقد برئاسة فتح الله السعيطي وحضور أسامة الشعافي وابتسام الرباعي”.

وأضاف البيان: “تم الاتفاق على فتح باب التواصل مع كافة الأطراف الوطنية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق كامل يهدف للحفاظ على وحدة الوطن وسيادة الدولة”.

وتابع: “تطرق الاجتماع إلى تنظيم العمل داخل اللجنة ووضع جدول أعمالها وتحديد الأطر العامة للتواصل مع الأطراف المحلية والأطراف الدولية المتداخلة في الشأن الليبي”.