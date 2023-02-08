باتيلي: جيران ليبيا يرغبون في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللجنة العسكرية المشتركة ولجان التواصل اختتمت اجتماعاتها بالاتفاق على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان، أن “اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اختتمت بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في القاهرة برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي”.

وأضاف البيان، أن ” اللجان أقرّت خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

وأوضح البيان أن باتيلي أثنى خلال الجلسة الختامية، على “جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساندة الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة”.

وأشاد المبعوث الأممي؛ بـ “الدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع، واصفاً إياه بأنه: تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما”.

وتابع؛ “كما أنه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023”.

وختم باتيلي مشيدًا بـ “أجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً: إنه “يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها دون الإضرار بدول الجوار”.