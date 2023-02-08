مركز الاستشعار عن بعد يستبعد حدوث زلزال في ليبيا

العنوان-طرابلس

استبعد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، حدوث زلزال خلال الفترة المقبلة في ليبيا، معتبرًا أن “التنبؤ بزمن أو مكان حدوث الزلازل في علم الغيب”.

وقال المركز، إنه تلقى عشرات الرسائل وكثُر الحديث عن “أن هناك زلزالًا سيحدث الفترة المقبلة في ليبيا”.

وقال المركز إن “هذا الكلام غير صحيح، وهي مجرد شائعات يتناقلها البعض ليرعبوا الناس”.

وأضاف المركز “لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ بزمن أو مكان حدوث الزلازل فهي في علم الغيب، الله وحده يقدرها كيف يشاء”.

ووجه المركز حديثه إلى كل من “يروج هذه الشائعات أن يتقي الله عز وجل ولا يتعمد إخافة البشر لهول هذه الأحداث في نفوس الناس”.

وأشار المركز إلى أن الشائعات من الظواهر الخطيرة، والكوارث الاجتماعية التي تنخر في المجتمعات البشرية، وتزلزل سكينة النفوس، لا سيما في هذا الزمن الذي تطورت فيه وسائل النشر ووسائط التواصل الاجتماعي.