دردور: هل عقمت ليبيا حتى يتولى زمام أمورها المؤدلجون بمجلس الدولة؟

ليبيا – زعم المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور أن رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري ينظران إلى مناصب الدولة على أنها غنيمة يمكن توظيفها للمصلحة الخاصة، عن طريق الولاء وليست الكفاءة، ولن يترددا في خراب ليبيا ماداما قادرين على إجراءات كولسة ما بين منهج القبيلة الذي وصفه بـ “النتن” الذي يقدم القبيلة على الوطن، ومنهج الأيديولوجية القذرة التي انتهجت طريقة الصفقات للسيطرة على البلاد ونهبها.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “صالح والمشري يمثلان تحالفًا جاهليًا متخلفًا ضارًا للبلاد والعباد،ولن تتطور ليبيا ما لم يتم استئصال هذين المنهجين من أداء الدولة الليبية”.

وأضاف:”مجلس دولة المشري الأفاقون، يصرون على تدوير الفشل، والبقاء في خانة الجهل والتخلف والاستهتار بالوطن، حيث يصوتون لأحدهم لتولي منصب رئيس ديوان المحاسبة، ولكم أن تتخيلوا عضو مجلس دولة فاشل الإخواني كرموس وتكالة، له 10 سنوات في السلطة، وجزء من حلقة الفساد في البلاد، وأحد أفراد العصابات المكروهين في ليبيا، يتولى منصب رئيس ديوان المحاسبة، فهل عقمت ليبيا حتى يتولى زمام أمورها الفاسدون والمؤدلجون في مجلس الدولة؟”.

