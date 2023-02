نجاة عائلة ليبية بعد انهيار منزلهم في “هاتاي” التركية جراء الزلزال

أكد السفير الليبي لدى تركيا “مصطفى القليب” سلامة العائلة الليبية التي انهار منزلها في مدينة “هاتاي” التركية، مضيفا أن ابنهم “صهيب” قد غادر المستشفى بعد إصابته داخل المبنى.

وقال القليب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إنهم يتواصلون بشكل مستمر مع العائلة ويسعون إلى إيصال المساعدات اللازمة إليهم.

وأضاف السفير أن فريق الأزمة التابع للبعثة الليبية يتابع عن كثب أوضاع المواطنين العالقين في المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي تركيا، مؤكدا أن كل من تم التواصل معهم حتى الآن هم في حالة جيدة.

وأوضح القليب أن التواصل مع الجهات الرسمية التركية مستمر لوضع الحلول اللازمة لإخراج العالقين إلى أماكن أكثر أمنا خاصة، في ظل إغلاق كثير من الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة، لافتا إلى أنه تم التواصل مع مواطنتين ليبيتين إحداهن طالبة من أجل إيجاد طريقة لإخراجهم وإيصالهم إلى إسطنبول.

وكان رئيس الجالية الليبية في تركيا “زياد هاشم” قد كشف للأحرار إخراج عائلة ليبية من تحت الركام في “هاتاي” التركية.

وفيما يتعلق بفريق الإنقاذ الليبي، أكد القليب أن الفريق باشر مهامه فعليا فور وصوله إلى أضنة، حيث توجه إلى المناطق المتضررة وفق الخطة الموضوعة من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، موضحا أن الفريق يتكون من أطباء ومسعفين وخبراء إنقاذ بالإضافة إلى عدد من كلاب الأثر.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

