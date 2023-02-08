اللجنة العسكرية ولجان التواصل تعتمد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب

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اعتمدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ختام اجتماعها في القاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باثيلي، آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجان التواصل أقرت خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأضاف البيان، أن باثيلي أثنى على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة.

وقال إن المبعوث الأممي أشاد بالدور القيادي للجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع، ووصفه بأنه “تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما”، مشيرًا إلى أنه “خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023”.

وأضاف البيان، أن باثيلي أشاد بأجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون.

وقال إنه “يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار.”