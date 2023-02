الأبلق: عقيلة والمشري يسعيان لخلط الأوراق وإيقاف الآلية البديلة التي سيقترحها باتيلي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الاخون إن رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري يسعيان لخلط الأوراق وإيقاف الآلية البديلة التي سيقترحها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بحيث يتمّ تجاوز مجلسيْ النواب والدولة.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن مجلس الدولة سيذهب باتجاه إقرار ما قام به مجلس النواب، وأن المشري يملك كتلة الأغلبية الداعمة لرؤيته، وهو ما لاحظناه فيما يتعلق بإعادة التواصل مع مجلس النواب بعد التصويت على إيقافه بسبب إصداره قانون استحداث المحكمة الدستورية والتصويت على المترشّحين لشغل المناصب السيادية في جلسة الإثنين.

