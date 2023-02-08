كمين محكم يطيح بأحد أفراد تشكيل عصابي خطير ببنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “قسم البحث الجنائي من القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح وصادر بحقه حكم لمدة خمس سنوات ومطلوب لدى 5 مراكز شرطة.

وبحسب المعلومات وفق مديرية أمن بنغازي، أشتكى المواطنين ضد شخصين مُسلحين مجهولي الهوية قاموا بسلبهم والإعتداء عليهم بواسطة سلاح ناري وفي أماكن متفرقة من المدينة ,

وفور تلقي الشكوى من المواطنين، أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات لبعض الأماكن التي نُفذت فيها عمليات السلب .

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية أحد أفراد التشكيل وتم إعداد كمين محكم له وضبطه وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالأستدلال معه تبين أنه يُدعى غ.م.ع من مواليد 1985 وإعترف بعدة عمليات سلب وأفاد بأن الشخص الذي كان برفقته موقوف بمؤسسة الاصلاح والتأهيل على ذمة قضية أخري ومن الوقائع التي إعترف بها المدعو غ.م.ع 1.السطو على محل مواطن بمنطقة الزيتون وسلب هاتف نوع s21 ومبلغ 600دينار 2سلب هاتف مواطن بقوة السلاح بمنطقة الحدائق 3.سلب هاتف مواطن بقوة السلاح بمنطقة الليثي بالقرب من مدرسة العيد الفضي 4.سلب هاتف مواطن بقوة السلاح بمنطقة الليثي طريق المطار 5.سلب هاتف مواطن بقوة السلاح بمنطقة القوارشة بالقرب من مستشفى دار الشفاء 6.سلب هاتف مواطن بقوة السلاح بمنطقة الليثي بالقرب من مدرسة أحمد المهدوي .

وإعترف بعدة سرقات مشابهه وبالتعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدي جهاز الشرطة القضائية على ذمة حكم بالسجن خمس سنوات .وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.