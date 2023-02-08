حفتر يستقبل سفير إسبانيا لدى ليبيا والوفد المرافق له

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، والوفد المرافق له.

وقالت القيادة، إن حفتر استقبل في مكتبه في بنغازي سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي والوفد المرافق له.

وأتت زيارة السفير الإسباني بعد يوم من زيارة آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، إلى مقر القيادة رفقة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال.

واستقبل حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي، آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، رفقة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال.

كما أن حفتر استقبل الإثنين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي.