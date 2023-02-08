شركة الواحدة تعلن صيانة 31 بئرا نفطيا كانت مقفلة

أعلنت شركة الواحة للنفط إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لـ51 بئرا نفطيا بمختلف حقول الشركة منها 31 بئرا كانت مقفلة لفترات طويلة بسبب مشاكل فنية ومكمنية، وإعادة هذه الآبار على خطوط الإنتاج لتسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة.

وأوضحت شركة الواحة، في بيان لها، أن الإنتاج المحقق من استرجاع الآبار المقفلة 5,400 برميل يوميا، فيما بلغ الإنتاج المضاف من صيانة وتحسين إنتاج الآبار نحو 9,250 برميل يوميا.

وأكد أن عددًا من الآبار التي جرى صيانتها وإرجاعها للإنتاج ما زالت تحت الاختبار، وسيعلن عن كميات إنتاجها المحقق عقب تأكيد عمليات الاختبار الجارية حاليا.