(5+5) تختتم اجتماع القاهرة بـ”اتفاق”، وباتيلي يشير إلى انتخابات في 2023

اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في القاهرة، برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “عبد الله باتيلي”.

وقالت البعثة الأممية، إن اللجان أقرّت خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ووفق البعثة الأممية، فقد أشاد الممثل الخاص في الجلسة الختامية، بدور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذ الاجتماع.

بدورها رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بنتائج اجتماع لجنة 5+5 في القاهرة، داعمة دعوة المبعوث الأممي “باتيلي” لترحيل المرتزقة الأجانب من البلاد، ومعتبرة في الوقت ذاته أن وجودهم في ليبيا يهدد الأمن ويقوض الاستقرار الإقليمي.

ووصف باتيلي الاجتماع بأنه تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموما، معتبرا إياه خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023.

كما أثنى المبعوث الأممي على جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة، وفق البعثة.

ولفت باتيلي إلى أجواء التعاون التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار، حسب البعثة.

