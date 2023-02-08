شاهد : كشف حقيقة حدوث تسونامي.. مركز الاستشعار يوضح تطورات النشاط الزلزالي في ليبيا

نفى محمد عبدالله، مدير الشؤون العلمية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد، اليوم الاربعاء مايتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية ان ليبيا مهددة بحدوث زلزال او تسونامي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أيام .

وفجر الإثنين، ضرب زلزال مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وقال محمد، في تصريحات تلفزيونية لقناة ليبيا الاحرار ان زلزال تركيا لن يؤثر على ليبيا لعدة اسباب منها لبعد المسافة بالاضافة الى ان ليبيا واقعة في اللوح القاري الافريقي وبعيد جدًا عن النشاط الحاصل في اللوح العربي واصطدامة باللوح الاناضولي مؤكدًا على ان ليبيا بعيدة عن حدوث زلزال . وأكد مدير الشؤون العلمية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد، ان النظرية التكتونية لحركة الالواح تضع ليبيا داخل اللوح القاري الافريقي وتعتبر منطقة غير نشطة زلزاليًا مشيرًا الى ان النشاط الزلزالي يكون بمنطقة اصطدام الالواح او بمنطقة تباعد الالواح . وردًا على شعور سكان السواحل الليبية ببعض الارتدادات الزلزالية الخفيفة سابقا ، فسر مدير مركز الاستشعار، ذلك بسبب خط النشاط الزلزالي أمام قبرص ومقابل درنة والساحل الليبي وهو أمتداد لاصطدام اللوح الافريقي والاوروبي مضيفًا الى ان ليبيا خارج النشاط الزلزالي الكثيف . وحول احتمالية تعرض السواحل الليبية لتسونامي، اوضح أن التسونامي بالعادة يحدث في البحار والمحيطات المفتوحة بعمق زلزالي كبير، ومن الصعب حدوث تسونامي في البحار المغلقة كالبحر المتوسط .

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