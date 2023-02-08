المؤسسات الصحية في برقة تحذر من انهيار الخدمات الصحية وتوقف العمل

أصدر مديرو مجموعة من المؤسسات الصحية في برقة بيانا حول الأوضاع المأساوية التي وصلت لها المؤسسات الصحية.

وطالب البيان كافة الجهات و المؤسسات في الدولة بالتحرك السريع قبل انهيار وتوقف المستشفيات بسبب النقص الشديد الادوية والمستلزمات الطبية وعدم صرف ميزانيات المؤسسات الصحية.

وعجز جهاز الامداد الطبي عن توفير الدعم للمستشفيات كما حذر البيان من الاضطرار للجوء للمنظمات الدولية للحصول على الدعم.

وأشاد البيان بالدعم الذي قدمته القيادة العامة للقوات المسلحة للقطاع الصحي وما وفرته من كميات من الانسولين لجهاز الامداد الطبي.