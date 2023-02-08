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مركز الاستشعار: ليبيا بعيدة عن النشاط الزلزالي وشبكة الرصد تم سرقتها

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنس المشري، إن ليبيا بعيدة عن النشاط الزلزالي، وحتى النشاط الذي حدث في الفترة الماضية في البحر المتوسط كان على بعد 250 كيلو متر.

وأضاف “المشري”، في تصريحات صحفية، إن الزلزال الذي حدث في تركيا يبعد عن ليبيا حوالي 2200 كيلو متر، وهذه الزلازل والهزات لا يمكن التنبؤ بها بأي حال من الأحوال.

وأوضح، “كانت لدينا شبكة وطنية لرصد الزلازل متكونة من 15 محطة لكن تم تخريبها وسرقتها منذ سنوات وتحتاج إلى تطوير ودعم من الدولة لتفعيلها، مشيرا إلى أن الهزات التي حدثت قبالة السواحل الليبية الشهر الماضي”49 هزة” ليست طبيعية ولهذا السبب إدارة علوم الزلازل قامت بوضع التقرير وقمنا بنشره.

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صحيفة الساعة 24

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