الحصادي: تغيير المناصب السيادية “المتغولة” ينبغي أن يكون خطوة تمهيدية لإجراء الانتخابات هذا العام

ليبيا – رأى منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن تغيير المناصب السيادية “المتغولة” ينبغي أن تكون خطوة تمهيدية نحو تغيير الأجسام المتمترسة، من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: إن أي عملية دستورية أو سياسية أو تغييرية أو إصلاحية يجب أن تحقق رغبة وإرادة وآمال الشعب الليبي المتطلع للانتخابات.

