السفير الليبي بأنقرة يكشف تطورات أوضاع الليبيين بمناطق الزلزال في تركيا

كشف السفير الليبي في أنقرة مصطفى القليب، اليوم الاربعاء عن تطورات أوضاع المواطنيين الليبين في المناطق التركية التي ضربها الزلزال .

وفجر الإثنين ضرب زلزال بشدة 7.7 درجات جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، ما أودى بحياة 9 آلاف و57 شخصا وأصاب 52 ألفا و979 في تركيا، بالإضافة إلى مصرع 2800 وإصابة 5000 في سوريا، بحسب حصيلة غير نهائية.

وقال القليب في تصريحات صحفية، ان السفارة الليبية تواصلت مع 4 طلاب ليبيين ومواطن ليبي آخر كان في زيارة عمل وجار التنسيق لتأمين إخراجهم من المناطق التي تضررت من الزلزال .

وأشار السفير الليبي بتركيا، الى أصدار تعليمات بتوجه فريق من السفارة الليبية إلى المناطق المتضررة لمتابعة كل التفاصيل عن قرب مضيفًا الى ان هناك صعوبات تواجه الفريق بسبب الطرق التي أغلقت جراء تضررها من الزلزال.

وأكد القليب، الى أن مواطنون آخرون خرجوا سالمين من المناطق المتضررة بالزلزال ، منهم من وصل إلى إسطنبول وعددهم ثلاثة أشخاص .

وفي وقت سابق، طمئن رئيس الجالية الليبية في تركيا، انه تم إنقاد عائلة ليبية كاملة وإخراجها من تحت الأنقاض بعد سقوط العقار عليهم جرّاء الزلزال بمدينة هاتاي التركية كما تم نقل أحد أفراد الاسرة الليبية الى المستشفى جراء تعرضه لإصابة خطيرة .