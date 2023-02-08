وزير العدل بالحكومة الليبية يستقبل أسرة أبو عجيلة المريمي

أستقبل وزير العدل خالد مسعود، صباح اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة بمدينة بنغازي مجموعة من أسرة المواطن الليبي ابوعجيلة المريمي الذي تم تسليمه للولايات المتحدة بصورة غير شرعية بعد أن تم اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس .