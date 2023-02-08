وزير العدل بالحكومة الليبية يستقبل أسرة أبو عجيلة المريمي

أستقبل وزير العدل خالد مسعود، صباح اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة بمدينة بنغازي مجموعة من أسرة المواطن الليبي ابوعجيلة المريمي الذي تم تسليمه للولايات المتحدة بصورة غير شرعية بعد أن تم اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس .
هذا وقد تقدمت أسرة المريمي لوزير العدل بمذكرة شارحة بمتطلبات الدفاع من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد أصدر الوزير تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات التسليم غير الشرعية وتشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة.
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