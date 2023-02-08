الرئاسي: القائم بالأعمال الأمريكي أثنى على محاولاتنا للوصول إلى توافق

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الأربعاء في تونس، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ليزلي أوردمان”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء ناقش سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأكد اللافي أن المجلس الرئاسي دائماً يسعى ويحاول إلى خلق توافق بين كل الأطراف السياسية في ليبيا، ودعم لقاءات لجنة 5+5 العسكرية، والمضي قدماً في خطوات جديدة لمشروع المصالحة الوطنية، بعد النجاحات المهمة التي تحققت في الملتقيات السابقة، من أجل أن تكون هناك قاعدة دستورية صحيحة مرتكزة على توافق شامل يفضي إلى الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب.

من جهته أثنى ليزلي على جهود المجلس الرئاسي في محاولاته للوصول إلى توافقات بين كل الأطراف السياسية، مثمناً جهود المجلس في مشروع المصالحة الوطنية الذي يعتبر التحدي الكبير والمهم لبداية مشروع انتخابات حقيقية يحقق الاستقرار في البلاد، وفق البيان.