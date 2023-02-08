أفريكا انتليجينس: حكومة الدبيبة تضغط على الأمم المتحدة للسماح لها بشراء مدرعات إماراتية

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قال موقع أفركيا انتليجينس إن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تضغط بهدوء على الأمم المتحدة للسماح بتسليم مركبات مدرعة من الإمارات، على الرغم من حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وذكر الموقع، أن الدبيبة طلب من الأمم المتحدة السماح بـ45 آلية مدرعة من الإمارات، بدعوى استخدامها لمكافحة الهجرة غير الشرعية خصوصا في الجنوب؛ بالرغم أنه ليس تحت سيطرته.

وأكد الموقع أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة لم تعط الدبيبة الضوء الأخضر، فيما لازال خبراء الأمم المتحدة يجرون تحقيقات بشأن كيفية استخدام هذه الآليات من قبل الدبيبة.

وأشار الموقع إلى أن الأمم المتحدة تنظر لأبعد من هذه الاتفاقية إلى الصفقة الأكبر بين الدبيبة والإمارات، والتي قد تكون تضمنت الآليات المسلحة التي صادرتها عملية إيريني في أكتوبر الماضي كجزء من قرار حظر توريد الأسلحة، بحسب الموقع.