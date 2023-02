شكشك والغاوي يبحثان ملف الإقراض الشبابي ومشاريع الوحدات السكنية المتوقفة

ليبيا- التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير الإسكان والتعمير في حكومة تصريف الأعمال أبو بكر الغاوي، بحضور رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، بالإضافة إلى بعض الإدارات المتخصصة بالديوان.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة عدة ملفات أبرزها مشاريع الوحدات السكنية المتوقفة وطرق حلحلة المشاكل التي تواجه استكمالها.

كما تم التطرق لملف الإقراض الشبابي وضوابط منحه ومناقشة موضوع المخططات الجديدة والعراقيل التي تواجهها.

وفي الختام، أكد شكشك على أهمية معالجة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الإسكان لما له من أهمية ودور في التنمية وتوفير الاستقرار المجتمعي وحل مشاكل السكن خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات والبناء.

