مجلسي النواب والدولة يبحثان إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة

اجتمع النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والهادي الصغير بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي رفقة عدد من أعضاء المجلس مع النائب الأول بمجلس الدولة ناجي مختار علي وعدد من أعضاء مجلس الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً على التواصل بين المجلسين وإلحاقاً للاجتماع الذي سبقه في مدينة طرابلس بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لكلا المجلسين في إطار المشاورات للوصول الى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأتفق المجتمعون على أن إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية، وأن المجلسين يؤكدان على أن الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي وكذلك السلطة التنفيذية للدولة.