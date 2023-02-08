مرسيط: الدبيبة سيرسل 3 مستشفيات ميدانية وشحنة مستلزمات طبية إلى “أضنة” التركية

قال مالك مرسيط المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس، إن 31 عنصرًا طبيًا من المركز أُرسلوا إلى تركيا ضمن فريق حكومة الوحدة المؤقتة وبالتنسيق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وأوضح مرسيط في تصريح لقناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة أن الفريق الطبي قُسّم إلى مجموعتين توجهت إحداهما إلى مدينة أنطاكيا المتضررة من الزلزال للمساهمة في أعمال الإنقاذ والانتشال.

وأشار إلى أن الفريق الثاني ينتظر طائرة مساعدات سترسلها حكومة الوحدة إلى مطار أضنة محملة بثلاثة مستشفيات ميدانية وسيتكفل الفريق بتشغيلها، مبينا أن الشحنة التي سترسلها الحكومة تحتوي أيضا على مستلزمات ومعدات طبية.