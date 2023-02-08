وزير العدل بالحكومة الليبية يستقبل أسرة أبوعجيلة مسعود المحتجز بأمريكا

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استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، في بنغازي عدد من عائلة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، الذي سلّمته حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى للولايات المتحدة، على خلفية مزاعم بتورطه في قضية لوكربي، بصورة غير شرعية بعد اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة العدل، إن أسرة المريمي قدمت إلى الوزير خالد مسعود مذكرة شارحة بمتطلبات الدفاع من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت، أن الوزير أصدر تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات التسليم غير الشرعية وتشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وفي ديسمبر 2022 قال وزير العدل بالحكومة الليبية إن الحكومة بصدد تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن المواطن أبوعجيلة مسعود.