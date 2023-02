الأمين: أرفض التعديل الدستوري الـ13 لأن مجلسي النواب والدولة إنتهت ولايتهما بنص الإعلان الدستوري

ليبيا – أعرب القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا عن رفضه للتعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “لا شرعية لتعديل دستوري على الإعلان الدستوري الأصل من مجلس نواب ومجلس دولة ساقطيت شرعيًا ومنتهيي الولاية بنص الإعلان الدستوري”.

ورأى أنه من دون دستور مستفتى عليه لا شرعية لانتخابات رئاسية ولا شرعية لمجلس شيوخ أو نواب، فهذه تقرر بدستور جديد لا بتعديل غير شرعي، على حد تعبيره.

