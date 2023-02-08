خارجية البرلمان الليبي تدعو لتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، عن مواساة مجلس النواب وتضامن الشعب الليبي مع الشعبين السوري والتركي على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتسبب في وقوع مئات من القتلى والجرحى وحجم كبير من الدمار.

وعبر العقوري، في بيان اليوم الأربعاء، عن بالغ التعازي القلبية لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا إلى تكاثف الجهود وتقديم المساعدة العاجلة للناجين للتخفيف من التداعيات الإنسانية جراء الزلزال خاصة في هذه الظروف المناخية الصعبة.

وجدد دعوته لوزارة الخارجية الليبية للقيام بواجبها في متابعة أوضاع الجالية الليبية في تركيا في هذا الوقت العصيب.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين فجر الاثنين الماضي، إلى 11709 قتيل فيما بلغت أعداد المصابين 55 ألف مصاب، حتى الآن، وما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الاثنين، بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.

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وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن ترتفع حصيلة القتلى والمصابين بشكل مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ والتي لم تصل إلى العديد من المنازل بسبب حجم الدمار الهائل بالبلدين.