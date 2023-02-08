آخر تطوّرات كارثة الزلزال.. هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين ورصد آخرى قبالة مالطا وارتفاع حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا

رصد المركز الوطني الإيطالي للجيوفيزياء و البراكين، اليوم الاربعاء هزة أرضية جديدة قبالة مالطا ( 120 كم جنوبًا ) على عمق 10 كم تحت قاع البحر بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر .

وفجر الإثنين، ضرب زلزال مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

ارتفاع حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا:

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 12000 اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما ما زال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الطوارئ التركية وقوع زلزال جديد بقوة 5.1 على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في محافظة كاهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

من جانبه، أعلن وزير البيئة التركي، مراد قوروم، أن 684 هزة ارتدادية، وقعت حتى الآن في جنوبي البلاد.

هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين:

وفي سياق آخر، أعلن مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأربعاء، أن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وهذه الهزة الأرضية هي الرابعة التي تضرب الأراضي الفلسطينية خلال آخر يومين، وكانت أقواها التي وقعت الليلة الماضية، وبلغت 4.8 درجات على مقياس ريختر، على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع “الفارعة ـ الكرمل، بحسب مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية جلال الدبيك.

ومساء أمس ضربت هزة أرضية، فلسطين، وشعر بها سكان محافظات رام الله والبيرة ونابلس والقدس المحتلة وبقوة 3.7-4 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

تداعيات زلزال سوريا:

وفي سوريا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر إلى أكثر من 2800 وفاة، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود فرق الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وذكرت مصادر في حلب أنّ حصيلة ضحايا الزلزال في جنديرس في عفرين بلغت 650 حالة وفاة، مشيراً إلى أنّ نسبة الدمار في المدينة تجاوزت الـ70%، فيما يمنع المسلحون دخول المساعدات.

من جانبه، أكد مراسل قناة “الميادين” في اللاذقية أنّ حصيلة ضحايا الزلزال في مدينة جبلة بلغت 254 حالة وفاة و171 إصابة.

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