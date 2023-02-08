القيادة العامة ترسل ثاني الطائرات المحملة بالمساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا

أخبار ليبيا 24

حطت طائرة مساعدات ليبية ثانية على الأراضي السورية ضمن المساعدات الطبية والإغاثية التي بدأت في تسييرها القيادة العامة للقوات المسلحة بتعليمات من القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) وصول طائرة مرسلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى مطار اللاذقية، محملة بمساعدات طبية وإغاثية وسيارتي إسعاف.

وكانت القيادة قد أرسلت الثلاثاء طائرة مساعدات إغاثية وطبية وسيارة إسعاف والتي هبط على مطار حلب.

وفجر الإثنين، ضرب زلزالين عدة محافظات بشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات.

وأسفر الزلزالين عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، حيث لازالت فرق الإنقاذ في سوريا تسابق الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال.