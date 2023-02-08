العقوري: ندعو لمساعدة الشعبين السوري والتركي للتخفيف من التداعيات الإنسانية

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن مواساة مجلس النواب وتضامن الشعب الليبي مع الشعبين السوري والتركي على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتسبب في وقوع مئات من القتلى والجرحى وحجم كبير من الدمار.

وعبر “العقوري” في بيان نشره مجلس النواب، عن بالغ التعازي القلبية لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا إلى تكاثف الجهود وتقديم المساعدة العاجلة للناجين للتخفيف من التداعيات الإنسانية جراء الزلزال خاصة في هذه الظروف المناخية الصعبة.

وجدد العقوري دعوته لوزارة الخارجية الليبية للقيام بواجبها في متابعة أوضاع الجالية الليبية في تركيا في هذا الوقت العصيب.