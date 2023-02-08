لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب تعقد أولى اجتماعاتها في بنغازي

عقدت لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس اللجنة، فتح الله السعيطي، وحضور عضوي اللجنة، أسامة الشعافي، وابتسام الرباعي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان إنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المسائل الوطنية ودراسة عدد من الملفات السياسية الهامة.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على فتح باب التواصل مع كافة الأطراف الوطنية لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق كامل يهدف للحفاظ على وحدة الوطن وسيادة الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى تنظيم العمل داخل اللجنة ووضع جدول أعمالها وتحديد الأطر العامة للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد مؤتمرات صحفية دورية لتوضيح الخطوات القادمة وتبيان مخرجات اللقاءات المحلية والدولية.

وكان مجلس النواب الليبي أعلن أمس عن تشكيل لجنة التواصل السياسي وأوكل لها مهام التوصل السياسي بالداخل والخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي وذلك من خلال عقد الزيارات واللقاءات بغية الوصول لأرضية مشتركة بين كل الأطراف السياسية على أن تقدم اللجنة رؤية لمجلس النواب لحل الأزمة السياسية.

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