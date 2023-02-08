النواب والدولة يؤكدان ضرورة توحيد المشهد السياسي للوصول للانتخابات

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إجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب ” فوزي النويري والنائب الثاني ” الهادي الصغير ” مع النائب الأول بمجلس الدولة ” ناجي مختار” للتأكيد على التواصل بين المجلسين و إلحاقاً للإجتماع الذي سبقه في مدينة طرابلس بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لكلا المجلسين في إطار المشاورات للوصول الى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية،

وأتفق المجتمعون خلال لقائهم بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي على إيجاد مخرج لحالة الإنسداد السياسي القائمة من مبدأ المسؤولية التضامنية اضافة الى ضرورة أجراء الإنتخابات لتوحيد المشهد السياسي و السلطة التنفيذية للدولة.