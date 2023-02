ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن مجلس النواب بخطوة المرور للتعديل 13 يحاول فقط كسب الوقت محاولا تخفيف الضغط الدولي عليه وإثبات حسن نوياه بنيته إجراء الانتخابات.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “البرلمان ورديفه الأعلى للدولة أبدعا في الحلول التلفيقية، إذ إصدار تعديل فضفاض هو التفاف على الحقيقة حيث يترك التفاصيل للقوانين وهناك يكمن شيطان التمديد وديمومة الأمر الواقع”.

وتابع البيوضي حديثه: “التعديل الدستوري 13 الذي تم في جلسة مغلقة ودون إطلاع الرأي العام عليه، ما هو إلا وسيلة لاستمرار الأمر الواقع، فالمجلس نفسه ومعه رديفه الأعلى للدولة أقرا التعديل 12 ولم يلتزما بتنفيذه”.

Shares

The post البيوضي عن التعديل الدستوري الـ 13: محاولة لكسب الوقت واستمرار الأمر الواقع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية