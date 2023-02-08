أوحيدة: إقرار مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر يعتبر إنجازا

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن إقرار مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر يعتبر إنجازا للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وأضاف أوحيدة في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن التعديل ينصّ على أن تكون الانتخابات رئاسية وبرلمانية من غرفتيْ مجلسي النواب والشيوخ.

وتابع: “مقاعد الدوائر بالتعديل الدستوري بقيت كما هي عليه 200 مقعد، والسلطة التنفيذية يختارها الرّئيس وفق ما ينصّ عليه التعديل الدستوري الـ 12”.

وأضاف أوحيدة أن “قانون الانتخابات سيصدر من خلال لجنة بالتوافق مع مجلس الدولة الاستشاري، وأن التعديل الدستوري الـ13 يعتبر إنجازا وفي انتظار استكمال ملفّ المناصب السيادية”.

واستكمل: “ربما سنضطر إلى تشكيل حكومة مصغّرة للإشراف على الانتخابات بعد إنهاء ملفّ المناصب السيادية”.