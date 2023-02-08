مجلسا النواب والدولة يؤكّدان على إيجاد مخرج للإنسداد السياسي

أكّد مجلسا النواب والدولة، اليوم الأربعاء، على إيجاد مخرج لحالة الإنسداد السياسي القائمة من مبدأ المسؤولية التضامنية إضافة الى ضرورة أجراء الإنتخابات لتوحيد المشهد السياسي والسلطة التنفيذية للدولة.

جاءذلك خلال إجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب فوزي النويري والنائب الثاني الهادي الصغير مع النائب الأول بمجلس الدولة ناجي مختار، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

ووفق ما ذكرة مجلس النواب على موقعه الرسمي، فقد جاء الإجتماع للتأكيد على التواصل بين المجلسين و إلحاقا للإجتماع الذي سبقه في مدينة طرابلس بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لكلا المجلسين في إطار المشاورات للوصول الى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.