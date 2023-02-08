موقع استخباراتي: حكومة الدبيبة تسعى لشراء مدرعات إماراتية

أفاد تقرير لأفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي، ان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ضغطت على الأمم المتحدة للسماح بتسليم مركبات مدرعة من الإمارات.

وأوضح التقرير ان الدبيبة طلب من الأمم المتحدة السماح بـ45 آلية مدرعة من الإمارات، باستخدامها لمكافحة الهجرة غير الشرعية خصوصا في الجنوب الليبي على الرغم أنها ليست تحت سيطرته.

وحول موقف لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، اشار التقرير الى ان الخبراء الاممين يجرون تحقيقات بشأن كيفية استخدام هذه الآليات من قبل حكومة الوحدة الوطنية مضيفًا الى انها لم تعطي الضوء الاخضر .

وبحسب التقرير، ان هناك صفقة كبرئ بين الدبيبة والإمارات حسب نظرة الامم المتحدة تجاة الصفقة، وقد تتضمن الآليات المسلحة المصادرة من قبل عملية إيريني في أكتوبر الماضي كجزء من قرار حظر توريد الأسلحة.