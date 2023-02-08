قزيط: نحن ندعم أي عملية توافقية ما بين مجلسي الدولة والنواب

صرح عضو مجلس الدولة في ليبيا، أبو القاسم قزيط، اليوم الأربعاء، بأن موضوع التوافق على دستور أو قاعدة دستورية هو أن تتم العملية بطريقة توافقية، وأن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي قام به مجلس النواب تم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وقال أبو القاسم قزيط، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء، تعليقاً على إقرار مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر، إن “الحقيقة المهمة في موضوع التوافق على دستور أو قاعدة دستورية، هو أن تتم العملية بناء على سيرورة توافقية بين الدولة والنواب، وهذا المهم إذا تمكنوا من أن يقوموا بتعديل دستوري توافقي، هذا ممتاز”، مشيراً إلى أن “التعديل الدستوري الثالث عشر الذي قام به مجلس النواب خلال جلسته ببنغازي هو بالتشاور مع مجلس الدولة”.

وأوضح قزيط، أن “التعديل الدستوري الثالث عشر الذي تم بالتشاور بين رئاسة مجلسي الدولة والنواب وتم تمريره بمجلس النواب، أمامه التحدي الأكبر الآن، بأن يمر في مجلس الدولة، ولكن بالمجمل نحن ندعم أي عملية توافقية ما بين المجلسين”، مؤكداً على أن “هناك تحدياً أن يمر في مجلس الدولة ولا أعرف إلى حد الآن المزاج العام داخل المجلس، ولكن هو تحدي كبير بكل الأحوال”.

وأكد عضو مجلس الدولة، على أن “وجهة نظر البرلمان الليبي انتصرت أو فرضت وبشكل من الإشكال رضخ مجلس الدولة إلى وجهة نظر مجلس النواب حفاظاً على شعرة معاوية التوافقية حتى لا تنقطع”، مشيراً إلى أن “هذا ليس هو ما اتفقنا عليه في القاهرة، لكن نحن لا نبحث عن الخلافات وإنما نبحث عن التوافقات”.

وأضاف بأن “النقاش في القاهرة كان مختلفا الآن مجلس النواب قد طور رؤيته من قاعدة دستورية إلى تعديل بالإعلان الدستوري، لكن هو حافظ على روحية التوافقات بالقاهرة، وما كنا نريد إنجازه في قاعدة دستورية طور ليكون تعديلاً دستورياً بالتوافق مع مجلس الدولة”، مضيفاً بأنه “إذا ما مرر هذا التعديل بمجلس الدولة سيتم تشكيل لجنة من المجلسين تقترح أو تصيغ قوانين الانتخابات بمدتها الزمنية، هذه اللجنة سوف تقوم بصياغة القوانين بشكل نهائي ثم تصدر في مجلس النواب ومنشأ القوانين الانتخابية هما- مجلسا الدولة والنواب، ومن يقوم بدور الإعلان عن هذه القوانين أو إصدارها هو مجلس النواب”.