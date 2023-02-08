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عميد البيضاء يوضح حقيقة استقالته لأسباب سياسية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نفى عميد بلدية البيضاء المستقيل علي حسين، تقديم استقالته من منصبه لأسباب سياسية او اجتماعية مؤكدًا على انها جاءت برغبة شخصية ونتيجة لعدم قدرته على تقديم الخدمات لسكان البلدية .

وأشار حسين في تصريحات صحفية الى أن الحكومات لم تفي بوعودها المتكررة تجاه بلدية البيضاء فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، إسوة ببلديتي طرابلس وبنغازي، بحسب قناة ليبيا الاحرار .

وأنتقد عميد بلدية البيضاء المستقيل، التهميش الذي تعانيه البلدية حيث لم يتم صرف اي ميزانية للبلدية منذ تاريخ انتخابها موضحًا الى ان اغلب المشاريع التي نُفّذت تم تمويلها من قبل مصلحة الضرائب بموجب قانون النسبة .

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المشهد

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