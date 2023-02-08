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العرفي لـ “ليبيا الحدث”: التعديل الدستوري الثالث عشر كان ضرورياً

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أنه كان لزاماً من التعديل الدستوري الثالث عشر نظراً للانسداد الذي حصل في التعديل الدستوري الثاني عشر.

وأشار العرفي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر يعد فرصة أخيرة للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد كافة مؤسسات البلاد، مبيناً أن التعديل يُنتظر الرد عليه من مجلس الدولة.

وأكد العرفي أن التعديل الدستوري الأخير عالج العديد من النقاط الخلافية منها اختصاصات الرئيس وكيفية تكوين الحكومة وشروط تعين أعضاء الحكومة.

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قناة ليبيا الحدث

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