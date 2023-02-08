كشف جهاز الحرس البلدي، اليوم الاربعاء عن ضبط عدد من المخالفات بالمخابز ومحلات الخضروات ببلدية الأصابعة .

يأتي ذلك في إطار في دور جهاز الحرس البلدي في المحافظة على صحة المواطن حيث تمت عملية الضبط عبر دوريات التفتيش التي يقوم بها ضمن الحملة التي ستستمر خلال الأيام المقبلة .

وصرح رئيس فرع الحرس البلدي الاصابعة الرائد ” خالد بانقه، قائلًا ان عملية ضبط المخالفات تمت عبر دوريات التفتيش للكشف على المخابز ومحلات الخضروات، بحسب وكالة الانباء الليبية .

وأشار الى انه تمت خلالها مصادرة وإتلاف بعض الخضروات والبصل الغير صالح للاستهلاك البشري وتحرير المخالفات.

وأكد بانقه على استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة للكشف على المطاعم والمخابز ومحلات المواد الغذائية .

وشدد على انه سسيتم إحالة المخالفين الي نيابة النظام العام ولن يتم التهاون مع المخالفين .