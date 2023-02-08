شكشك يطالب شركة الكهرباء بتفعيل عقد العدادات الإلكترونية ودراسات محطة درنة

طالب رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، بضرورة تفعيل عقد العدادات الإلكترونية الذكية التي سبق للديوان المصادقة عليها، وإنجاز الدراسات الخاصة بمحطة درنة.

جاء ذلك خلال اجتماعهما، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس بحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي والإدارات المختصة بالديوان وكذلك الإدارات الفنية بالشركة العامة للكهرباء.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على “فيسبوك” إن اجتماع شكشك والمشاي خُصص لمناقشة الإجراءات المتخَذة من قبل الشركة العامة للكهرباء حيال العقود التي وافق عليها الديوان في السابق وأثرها على تحسين الشبكة بالإضافة إلى المشروعات محل الدراسة لدى الشركة من بينها مشروع إنشاء محطة درنة واستكمال المحطات الأخرى طور الإنجاز.

وأضاف الديوان أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عمر المشاي أكد لشكشك خلال اللقاء حرصه على تنفيذ توصيات الديوان وتجاوز كافة العوائق والعراقيل التي تواجه الشبكة في سبيل تنفيذ العقود التي جرت الموافقة عليها ومحاولة تجاوز أوقات الذروة بدون أحمال.

كما أكد شكشك “على ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بمحطة درنة والتركيز على جانب الاستهلاك لتخفيف العبء على الشبكة من خلال الإسراع في تفعيل عقد العدّادات الإلكترونية الذكية التي سبق للديوان أن صادَق على العقود المتعلقة بتوريد 500 ألف عداد كمرحلة أولى والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الشبكة”، وفق الديوان.