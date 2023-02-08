اجتماع بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في بنغازي للاتفاق على القاعدة الدستورية

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس الهادي الصغير مع النائب الأول بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار.

وذكر مجلس النواب في بيان أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي حضره عدد من النواب وأعضاء بمجلس الدولة الاستشاري.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على التواصل بين المجلسين وإلحاقاً للاجتماع الذي سبقه في مدينة طرابلس بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لكلا المجلسين في إطار المشاورات للوصول إلى قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واتفق المجتمعون على أن إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية، وأن المجلسين يؤكدان على أن الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي، وكذلك السلطة التنفيذية للدولة.