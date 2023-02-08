هزة أرضية تضرب دولة مجاورة لليبيا

أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، قبل قليل عن رصده لهزة أرضية بقوة 3,3 درجة على على مقياس ريختر بولاية البويرة .

وأشار مرصد الجزائر، الى ان مركز الهزة الارضية بـ8 كلم جنوب بئر غبالو, بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

الجدير بالذكر، يأتي ذلك عقب ان ضرب زلزال مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​

وقبل ساعات تم رصد عدد من الهزات الأرضية في دول مختلفة منها فلسطين ولبنان بالاضافة الى رصد هزات ارتدادية جنوب تركيا كما رصد المركز الوطني الإيطالي للجيوفيزياء و البراكين، هزة أرضية قبالة مالطا ( 120 كم جنوبًا ) على عمق 10 كم تحت قاع البحر بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر .