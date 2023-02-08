جمارك الخمس يضبط 269 كيلو جرام كوكاين

أخبارليبيا24-خاص

أعلن الناطق باسم مصلحة الجمارك الليبية المقدم فهمي الماقوري، ضبط كوكايين بميناء الخميس البحري.

وقال الماقوري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس ومركز جمرك ميناء الخمس البحري تمكنوا من ضبط شحنة كبيرة من مادة الكوكايين الخام في حاوية محملة بالدجاج المجمد”.

وأوضح أن الخط الملاحي لهذه الشحنة البرازيل، أسبانيا، إيطاليا، الخمس، وتقدر الكمية بحوالي 269 كيلو جرام وكانت مخبأة داخل شحنة الدجاج المجمد بحاوية اربعون قدم، في محاولة تهريبها إلى داخل البلاد.

وناشد الناطق، الحكومة والأجهزة الأمنية والجهات المختصة بمحاربة هذه الآفه التي انتشرت بشكل كبير مؤخراً في البلاد، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا منذ سنوات.

وأكد أن هذه الكميات والشحنات التي يحاول البعض تهريبها إلى داخل البلاد تدخل إلى المدارس والجامعات والبيوت.