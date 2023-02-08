جسر جوي ليبي تضامناً مع سوريا في مواجهة «كارثة الزلزال»

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إقامة جسر جوي مع سوريا للمساعدة في كارثة الزلزال، بينما أرسل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، برقية تعزية لرئيس الوزراء السوري.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، إنه بتعليمات مباشرة من حفتر، تم إقامة جسر جوي لنقل شحنات الإغاثة والمساعدات المتنوعة إلى الأشقاء في سوريا لمساعدة ضحايا كارثة الزلزال. وبثت الشعبة لقطات مصورة لشحن طائرات عسكرية تابعة للجيش من بنغازي قبل توجهها إلى سوريا.

في المقابل، أصدر الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، تعليماته بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعماً للشعب السوري في تداعيات الزلزال الذي تعرضت له محافظات في البلاد. كما أعربت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة في ضحايا الزلزال، كما أكدت تضامن ليبيا ووقوفها معهم في هذه المحنة الصعبة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق على إرسال شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأشقاء السوريين لمساندتهم في هذه الظروف الإنسانية الطارئة.

إلى ذلك، أعلن جهاز الطب العسكري التابع لحكومة الدبيبة، وصول فرقه الطبية والفنية في وقت متأخر من مساء أول من أمس إلى مدينة «أضنا» جنوب تركيا للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال. وقال الجهاز في بيان له إن هذه الفرق التي تضم أطباء وفنيين باشروا المهام المكلفين بها في إخراج العالقين وانتشال الجثث، نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة مدن تركية.

بدوره، قال رئيس الجالية الليبية في تركيا إنه تم إخراج عائلة ليبية من تحت الركام في مدينة هاتاي التركية بعد انهيار منزلهم، وأبلغ وسائل إعلام محلية بنقل أحد أفراد الأسرة لتلقى العلاج بسبب إصابة بالغة.

وكان قنصل ليبيا بإسطنبول أوضح أنه اطمأن على بعض العائلات والمواطنين العالقين، مشيراً إلى متابعة أوضاعهم حتى إخراجهم من تلك المناطق إلى أماكن أكثر أمناً، وحث المواطنين للتواصل وإتباع إجراءات السلامة الصادرة عن الحكومة التركية.

ونفى المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، توقعات بحدوث زلزال خلال الفترة القادمة في ليبيا، واعتبر أنها غير صحيحة ومجرد شائعات، لافتاً إلى أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال، التنبؤ بزمن أو مكان حدوث الزلازل».