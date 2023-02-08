صندوق النقد العربي: احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا تكفي وارداتها لـ41.3 شهر

كشف صندوق النقد العربي في تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية” لعام 2022، أن متوسط الاحتياطيات الرّسمية في ليبيا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهراً مقابل 56 شهراً قبل 2013.

وذكر التقرير أن الاحتياطيات تعدّ مؤشرا إلى قوّة الدولة في تغطية وارداتها من السّلع ودعم #سعر_الصّرف لعملتها المحلية، مشيرا إلى بلوغ متوسط حجم احتياطيات ليبيـا خلال فترة الدراسة التي قام التقرير بتغطيتها نحو 73.4 مليار دولار، بينما بلغت في نهاية 2022 أكثر من 84 مليار دولار.

وأضاف إنه تحسّن ترتيب ليبيا في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يرصد الأعوام من 2018 إلى 2021 حيث احتلت المركز الـ 14 بعد أن كانت في المركز الـ16 خلال عاميْ 2016 – 2017 وذلك نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلّي وبيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية.