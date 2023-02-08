الداخلية: إخلاء عدد من المواقع الحكومية في مدينة سبها من شاغليها بالمخالفة

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كشفت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء أنه تم إخلاء عدد من المواقع الحكومية في مدينة سبها من شاغليها بالمخالفة.

وأوضحت الوزارة أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية رفقة دوريات مديرية أمن سبها وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي والغرفة العسكرية بالمنطقة أخلت الجمعية الزراعية الجديد ومشروع زلاف للحزام الأخضر ومحطات الدواجن سبها.

وأضافت الداخلية أن عملية الإخلاء جاءت بناء على تعليمات المحامي العام سبها بشأن وقف التعديات على هذه المشروعات تنفيذاً لما ورد بكتاب رئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية سبها بشأن وقع اعتداءات عليها ولم يتم إخلائها من قبل المتواجدين بها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسيتم تسليم المواقع للجهات المالكة لها بناء على التعليمات الصادرة بشأنها.